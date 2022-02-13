Стало известно время начала четвертьфинала сборной России по хоккею на Олимпийских играх
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Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал время матчей стадии плей-офф на олимпийском хоккейном турнире в Пекине (Китай).
Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем квалификационного матча Дания — Латвия. Подопечные Алексея Жамнова сыграют в среду, 16 февраля. Встреча начнётся в 9:00 по московскому времени.
Другие матчи четвертьфиналов:
7:10 мск, США — Словакия/Германия;
11:40 мск, Финляндия — Чехия/Швейцария;
16:30 мск, Швеция — Канада/Китай.
Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.
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