Стало известно время начала четвертьфинала сборной России по хоккею на Олимпийских играх

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал время матчей стадии плей-офф на олимпийском хоккейном турнире в Пекине (Китай).



Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем квалификационного матча Дания — Латвия. Подопечные Алексея Жамнова сыграют в среду, 16 февраля. Встреча начнётся в 9:00 по московскому времени.



Другие матчи четвертьфиналов:



7:10 мск, США — Словакия/Германия;

11:40 мск, Финляндия — Чехия/Швейцария;

16:30 мск, Швеция — Канада/Китай.



Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.