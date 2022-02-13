Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно время начала четвертьфинала сборной России по хоккею на Олимпийских играх

Стало известно время начала четвертьфинала сборной России по хоккею на Олимпийских играх
Комментарии

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал время матчей стадии плей-офф на олимпийском хоккейном турнире в Пекине (Китай).

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем квалификационного матча Дания — Латвия. Подопечные Алексея Жамнова сыграют в среду, 16 февраля. Встреча начнётся в 9:00 по московскому времени.

Другие матчи четвертьфиналов:

7:10 мск, США — Словакия/Германия;
11:40 мск, Финляндия — Чехия/Швейцария;
16:30 мск, Швеция — Канада/Китай.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

«Проиграем в 1/4 Олимпиады — нужно закрывать эту лавочку». Эксперты — о жребии России «Проиграем в 1/4 Олимпиады — нужно закрывать эту лавочку». Эксперты — о жребии России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022