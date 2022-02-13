Овечкин сократил отставание от Халла до 11 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ

«Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».
Капитан и российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи. Он сократил отставание от Бретта Халла по набранным баллам за карьеру в НХЛ до 11 очков. В настоящий момент Овечкин имеет в своём активе 1380 (759+621) очков за 1245 матчей в лиге.
В текущем регулярном сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 48 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности «+16» и 6 минутах штрафного времени. «Вашингтон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл после 50 матчей.
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