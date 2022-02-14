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«Колорадо» крупно обыграл в гостях «Даллас», Ничушкин сделал результативный пас

«Колорадо» крупно обыграл в гостях «Даллас», Ничушкин сделал результативный пас
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (дубль), а также Назем Кадри и Николя Обе-Кюбель.

Российские нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились результативными действиями в прошедшей встрече. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором голевой передачи на Николя Обе-Кюбеля.

«Даллас» занимает девятое место в таблице Западной конференции, набрав 52 очка после 46 матчей. «Колорадо» — на первой строчке Запада, имея в своём активе 72 балла за 46 встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 05:31' (5x5)   0:2 Кадри (Макар) – 11:51' (5x5)   0:3 Обе-Кюбель (Джост, Ничушкин) – 53:50' (5x5)   0:4 Ландеског – 58:10' (en)
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