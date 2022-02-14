«Колорадо» крупно обыграл в гостях «Даллас», Ничушкин сделал результативный пас
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).
В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (дубль), а также Назем Кадри и Николя Обе-Кюбель.
Российские нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились результативными действиями в прошедшей встрече. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором голевой передачи на Николя Обе-Кюбеля.
«Даллас» занимает девятое место в таблице Западной конференции, набрав 52 очка после 46 матчей. «Колорадо» — на первой строчке Запада, имея в своём активе 72 балла за 46 встреч.
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