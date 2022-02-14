Карандин: пересмотрел игру с Чехией, судьи судьи отработали качественно, без провалов

Судья международной категории Юрий Карандин прокомментировал удаление форварда Дмитрия Воронкова в матче с Чехией.

«Для финна Каукокари и шведа Норда это была непростая игра – провокации, столкновения, результативная игра чехов в большинстве, когда практически каждый свисток отражался на результате. Такие матчи бывают на каждом турнире, они высокой категории сложности для арбитров.

Эмоции нашего тренерского штаба, наверное, можно понять – удаления определили результат. Но не критику – финн и швед отработали качественно, без провалов. Пересмотрел игру и увидел только один спорный эпизод, когда в овертайме на вбрасывании чех немного подблокировал нашего игрока и могло быть удаление.



В то же время в современном хоккее на вбрасываниях идёт постоянная возня и толкотня, много пограничных эпизодов – и судьи в такие моменты стараются не вмешиваться. Здесь с ними можно согласиться.

Эпизод с Вороновым вызвал много споров? Не знаю, какие тут могут быть споры. Раньше на таких моментах внимание не акцентировалось, но сегодня в ИИХФ идет борьба за здоровье игроков, и правила, связанные с ударами в голову, стали очень жёсткими.

Воронков чуть присел, столкновение было акцентированным, как и касание локтя с головой чеха. Хотим мы того или нет, но это автоматом «5+20», – цитирует Карандина Russia-Hockey.