Женская сборная Канады по хоккею разгромила Швейцарию и вышла в финал Олимпиады

Сегодня, 14 февраля, в Пекине (Китай) в рамках женского хоккейного олимпийского турнира в полуфинальном матче встречались сборные Канады и Швейцарии. Игра завершилась победой канадской команды со счётом 10:3 (5:1, 3:2, 2:0).

В составе канадок отличились Клэр Томпсон, Джейми Ли Рэттрей, Блэйр Тёрнбулл, Рената Фаст, Эрин Эмброуз, Мари-Филип Пулен (дубль), Эмили Кларк, Эмма Мальте и Брианна Дженнер. У Швейцарии дубль оформила Лера Штальдер, ещё один гол на счету Алины Мюллер. Отметим, что обе хоккеистки по разу ассистировали на голы друг другу.

Второй полуфинальный матч, в котором встретятся США и Финляндия, состоится сегодня в 16:10 мск.

Сборная Канады в четвертьфинале обыграла Швецию (11:0), Швейцария выиграла у России (4:2).