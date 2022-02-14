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Женская сборная Канады по хоккею разгромила Швейцарию и вышла в финал Олимпиады

Женская сборная Канады по хоккею разгромила Швейцарию и вышла в финал Олимпиады
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Сегодня, 14 февраля, в Пекине (Китай) в рамках женского хоккейного олимпийского турнира в полуфинальном матче встречались сборные Канады и Швейцарии. Игра завершилась победой канадской команды со счётом 10:3 (5:1, 3:2, 2:0).

В составе канадок отличились Клэр Томпсон, Джейми Ли Рэттрей, Блэйр Тёрнбулл, Рената Фаст, Эрин Эмброуз, Мари-Филип Пулен (дубль), Эмили Кларк, Эмма Мальте и Брианна Дженнер. У Швейцарии дубль оформила Лера Штальдер, ещё один гол на счету Алины Мюллер. Отметим, что обе хоккеистки по разу ассистировали на голы друг другу.

Второй полуфинальный матч, в котором встретятся США и Финляндия, состоится сегодня в 16:10 мск.
Сборная Канады в четвертьфинале обыграла Швецию (11:0), Швейцария выиграла у России (4:2).

Олимпийские игры 2022 (ж). 1/2 финала
14 февраля 2022, понедельник. 07:10 МСК
Канада
Окончен
10 : 3
Швейцария
1:0 Томпсон (Джонстон) – 07:16' (5x5)   2:0 Рэттрей (Эмброуз, Филье) – 08:28' (5x5)   3:0 Тёрнбулл (Томпсон, Джонстон) – 09:04' (5x5)   4:0 Фаст (Нурс, Дженнер) – 09:21' (5x5)   5:0 Эмброуз (Дауст, Спунер) – 10:40' (5x5)   5:1 Штальдер (Мюллер) – 18:37' (5x4)   5:2 Мюллер (Штальдер) – 24:59' (5x5)   6:2 Пулен (Нурс) – 27:52' (5x5)   7:2 Кларк (Джонстон, Тёрнбулл) – 28:03' (5x5)   7:3 Штальдер – 29:44' (5x4)   8:3 Пулен (Нурс, Томпсон) – 33:27' (5x5)   9:3 Мальте (Стейси, Сонье) – 43:13' (5x5)   10:3 Дженнер (Нурс) – 58:11' (5x5)
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