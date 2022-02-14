Ткачёв рассказал, чему сборную России по хоккею научил матч с Чехией на Олимпиаде

Нападающий сборной России по Хоккею Владимир Ткачёв рассказал о подготовке команды к четвертьфинальному матчу.



«Будем ли следить за матчем Дания – Латвия? Да, посмотрим игру. Это будет интересный матч.

У нас три дня паузы. Готовимся исходя из имеющегося графика. Нужно правильно использовать эти свободные от матчей дни. Если бы их не было, то и план был бы иным. У нас есть время на подготовку к четвертьфиналу и для отдыха. Матчи забирают очень много сил, поэтому лучше немного отдохнуть.

Арена и лёд? Он примерно одинаковый, что на «Укэсуне», что на другой арене. Возможно, тут чуть жарче. Приходится привыкать.

Чему научил матч с Чехией? Не забывать про игру в обороне, когда увлекаемся атакой. Нужно внимательнее играть без шайбы, не допускать ошибок, которые были в том матче», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.