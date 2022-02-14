Ткачёв рассказал, чему сборную России по хоккею научил матч с Чехией на Олимпиаде

Нападающий сборной России по Хоккею Владимир Ткачёв рассказал о подготовке команды к четвертьфинальному матчу.
«Будем ли следить за матчем Дания – Латвия? Да, посмотрим игру. Это будет интересный матч.
У нас три дня паузы. Готовимся исходя из имеющегося графика. Нужно правильно использовать эти свободные от матчей дни. Если бы их не было, то и план был бы иным. У нас есть время на подготовку к четвертьфиналу и для отдыха. Матчи забирают очень много сил, поэтому лучше немного отдохнуть.
Арена и лёд? Он примерно одинаковый, что на «Укэсуне», что на другой арене. Возможно, тут чуть жарче. Приходится привыкать.
Чему научил матч с Чехией? Не забывать про игру в обороне, когда увлекаемся атакой. Нужно внимательнее играть без шайбы, не допускать ошибок, которые были в том матче», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 14 февраля 2022
-
12:02
-
11:45
-
11:44
-
11:41
-
11:35
-
11:25
-
10:51
-
10:21
-
09:29
-
09:19
-
08:53
-
00:39
-
00:04
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:47
-
23:35
-
23:11
-
22:56
-
22:41
-
22:14
-
21:48
-
21:41
-
21:20
-
21:05
-
20:51
-
20:38
-
20:31
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:54
-
19:48
-
19:35
-
19:25
-
19:20