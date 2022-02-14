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«Ак Барс» пожелал удачи фигуристке Валиевой в одиночном женском катании на Олимпиаде

«Ак Барс» пожелал удачи фигуристке Валиевой в одиночном женском катании на Олимпиаде
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Казанский «Ак Барс» в «Твиттере» пожелал удачи российской фигуристке Камиле Валиевой в преддверии одиночного катания среди женщин на Олимпиаде.

«Камила Валиева выступит в личном турнире на Олимпиаде и поборется за ещё одно золото для России и Татарстана. Желаем удачи!» – написал клуб в «Твиттере».

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены.

Ранее Камила Валиева завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Церемонию награждения до сих пор не провели. Сообщается, МОК отменит церемонию награждения в женском катании, если Валиева попадёт в тройку.

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