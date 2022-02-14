Бобровский: такая Олимпиада – совсем не то мероприятие, о котором мы мечтали мальчишками

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о своём отношении к Олимпиаде-2022 в Пекине.



«Планирую ли смотреть Олимпийские игры? Вряд ли. Сейчас с телевизором не дружу. Решаю свои личные задачи. Не особо слежу за тем, что происходит вне моих интересов. Конечно, желаю успехов хоккеистам и всем нашим спортсменам.



Конечно, разочарование было, когда нас не пустили на Игры. Сейчас непростое время. Не очень весело играть и жить в «пузырях». Такая Олимпиада – совсем не то мероприятие, о котором мы мечтали мальчишками. Олимпиада – это полные стадионы, болельщики, атмосфера праздника на улицах, когда открываются русские деревни.



Олимпиада всегда объединяла людей, спортсмены и болельщики становились дружнее. Ты чувствуешь себя частью всемирного праздника. А в текущих условиях такого нет. Наоборот, все поодиночке, все отсоединяются друг от друга. Пустые трибуны. Немного другое время и другая атмосфера.



Безусловно, Олимпиада – это мечта. Каждый шанс надеть майку сборной страны и представить её на самом большом международном турнире – честь для любого хоккеиста. Поэтому ребята и расстроились. Не так много шансов выпадет в жизни, чтобы осуществить мечту.



А если ещё и удастся принести России золотую медаль – это большое счастье и память на всю жизнь», – цитирует Бобровского «Спорт-Экспресс».