«Амур» расторг контракты ещё с 2 хоккеистами. С начала 2022 года клуб покинули 8 игроков

Хабаровский «Амур» расторг контракты с двумя хоккеистами, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Клуб расторг соглашения с нападающим Святославом Гребенщиковым (с сохранением прав на игрока) и защитником Алексеем Волгиным.
В досрочно закончившемся регулярном чемпионате КХЛ Гребенщиков провёл 24 матча за хабаровский клуб, набрав 8 (3+5) очков при показателе полезности «-3». На счету Волгина в регулярном сезоне-2021/2022 35 матчей, в которых он набрал 12 (1+11) баллов при общей полезности «-4».
По итогам досрочно завершившегося регулярного чемпионата КХЛ «Амур» не сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. С начала года «Амур» покинули ещё 6 игроков: Давид Томашек, Руслан Педан, Радан Ленц, Кирилл Слепец, Иван Николишин и Никита Пивцакин.
- 14 февраля 2022
-
17:10
-
16:49
-
16:01
-
15:53
-
14:54
-
13:28
-
12:02
-
11:45
-
11:44
-
11:41
-
11:35
-
11:25
-
10:51
-
10:21
-
09:29
-
09:19
-
08:53
-
00:39
-
00:04
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:47
-
23:35
-
23:11
-
22:56
-
22:41
-
22:14
-
21:48
-
21:41
-
21:20
-
21:05
-
20:51
-
20:38
-
20:31
-
20:16
-
20:13