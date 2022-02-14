«Амур» расторг контракты ещё с 2 хоккеистами. С начала 2022 года клуб покинули 8 игроков

Хабаровский «Амур» расторг контракты с двумя хоккеистами, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Клуб расторг соглашения с нападающим Святославом Гребенщиковым (с сохранением прав на игрока) и защитником Алексеем Волгиным.



В досрочно закончившемся регулярном чемпионате КХЛ Гребенщиков провёл 24 матча за хабаровский клуб, набрав 8 (3+5) очков при показателе полезности «-3». На счету Волгина в регулярном сезоне-2021/2022 35 матчей, в которых он набрал 12 (1+11) баллов при общей полезности «-4».



По итогам досрочно завершившегося регулярного чемпионата КХЛ «Амур» не сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. С начала года «Амур» покинули ещё 6 игроков: Давид Томашек, Руслан Педан, Радан Ленц, Кирилл Слепец, Иван Николишин и Никита Пивцакин.