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Мозик и Индрашис расторгли контракты с «Адмиралом»

Мозик и Индрашис расторгли контракты с «Адмиралом»
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Владивостокский «Адмирал» расторг контракты с двумя хоккеистами, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Клуб покинули защитник Войтех Мозик, а также нападающий Микс Индрашис. В закончившемся регулярном чемпионате КХЛ Мозик провёл 49 матчей, в которых набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «-2». Индрашис провёл 26 встреч за «Адмирал», перейдя в клуб в течение сезона, и заработал 12 (4+8) баллов при показателе полезности «-7».

Напомним, «Адмирал» завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков за 49 матчей. Регулярный чемпионат КХЛ был досрочно окончен в начале февраля. Плей-офф Кубка Гагарина 2022 года начнётся во вторник, 1 марта.

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