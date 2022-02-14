Расписание трансляций матчей квалификации на хоккейном турнире Олимпийских игр — 2022

Вчера, 13 февраля, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира.
Четыре сборные (Россия, США, Финляндия и Швеция) уже отобрались в четвертьфинал Олимпиады. Завтра, 15 февраля, остальные восемь команд сыграют в рамках квалификационного раунда.
Матч между сборными Дании и Латвии начнётся в 7:10 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».
Также «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу между сборными Чехии и Швейцарии (начало — в 11:40 мск), а также игру Канада — Китай (начало — в 16:10 мск).
Отметим, что также в 7:10 мск стартует встреча между Словакией и Германией.
Сборная России в 1/4 финала Олимпиады сыграет с победителем пары Дания — Латвия. США встретится с победителем матча между немцами и словаками, Швеция — с командой, которая выиграет в паре Канады и Китая, а Финляндия — с победителем матча Чехии и Швейцарии.
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