Расписание трансляций матчей квалификации на хоккейном турнире Олимпийских игр — 2022

Вчера, 13 февраля, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира.



Четыре сборные (Россия, США, Финляндия и Швеция) уже отобрались в четвертьфинал Олимпиады. Завтра, 15 февраля, остальные восемь команд сыграют в рамках квалификационного раунда.



Матч между сборными Дании и Латвии начнётся в 7:10 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».



Также «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу между сборными Чехии и Швейцарии (начало — в 11:40 мск), а также игру Канада — Китай (начало — в 16:10 мск).



Отметим, что также в 7:10 мск стартует встреча между Словакией и Германией.



Сборная России в 1/4 финала Олимпиады сыграет с победителем пары Дания — Латвия. США встретится с победителем матча между немцами и словаками, Швеция — с командой, которая выиграет в паре Канады и Китая, а Финляндия — с победителем матча Чехии и Швейцарии.