Женская сборная США обыграла Финляндию и вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде

Женская сборная США по хоккею одержала победу в полуфинальном матче в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Финляндии со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».



В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Кайла Барнс, Хилари Найт, Хэйли Скамурра и Эбби Рок. Единственный гол у финок забила Сусанна Тапани.



Таким образом, сборная США вышла в финал олимпийского хоккейного турнира среди женщин, где сыграет с командой Канады, ранее обыгравшей Швейцарию (10:3). Финляндия в матче за бронзовые медали встретится с швейцарскими хоккеистками.



Финальный матч пройдёт в четверг, 17 февраля, начало — в 7:10 мск. Игра за бронзу состоится в среду, 16 февраля (14:30 мск).