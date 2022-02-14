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Женская сборная США обыграла Финляндию и вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде

Женская сборная США обыграла Финляндию и вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
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Женская сборная США по хоккею одержала победу в полуфинальном матче в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Финляндии со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Кайла Барнс, Хилари Найт, Хэйли Скамурра и Эбби Рок. Единственный гол у финок забила Сусанна Тапани.

Таким образом, сборная США вышла в финал олимпийского хоккейного турнира среди женщин, где сыграет с командой Канады, ранее обыгравшей Швейцарию (10:3). Финляндия в матче за бронзовые медали встретится с швейцарскими хоккеистками.

Финальный матч пройдёт в четверг, 17 февраля, начало — в 7:10 мск. Игра за бронзу состоится в среду, 16 февраля (14:30 мск).

Олимпийские игры 2022 (ж). 1/2 финала
14 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК
США
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Барнс (Брандт, Найт) – 23:39' (5x4)   2:0 Найт (Хэрмон, Койн Шофилд) – 38:53' (5x5)   3:0 Скамурра (Барнс) – 55:20' (5x5)   3:1 Тапани (Карвинен, Хиирикоски) – 59:34' (5x5)   4:1 Рок (Карпентер, Кессел) – 59:55' (5x5)
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