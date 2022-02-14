Женская сборная США обыграла Финляндию и вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
Поделиться
Женская сборная США по хоккею одержала победу в полуфинальном матче в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Финляндии со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Кайла Барнс, Хилари Найт, Хэйли Скамурра и Эбби Рок. Единственный гол у финок забила Сусанна Тапани.
Таким образом, сборная США вышла в финал олимпийского хоккейного турнира среди женщин, где сыграет с командой Канады, ранее обыгравшей Швейцарию (10:3). Финляндия в матче за бронзовые медали встретится с швейцарскими хоккеистками.
Финальный матч пройдёт в четверг, 17 февраля, начало — в 7:10 мск. Игра за бронзу состоится в среду, 16 февраля (14:30 мск).
Олимпийские игры 2022 (ж). 1/2 финала
14 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК
США
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Барнс (Брандт, Найт) – 23:39' (5x4) 2:0 Найт (Хэрмон, Койн Шофилд) – 38:53' (5x5) 3:0 Скамурра (Барнс) – 55:20' (5x5) 3:1 Тапани (Карвинен, Хиирикоски) – 59:34' (5x5) 4:1 Рок (Карпентер, Кессел) – 59:55' (5x5)
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
18:30
-
18:23
-
17:58
-
17:10
-
16:49
-
16:01
-
15:53
-
14:54
-
13:28
-
12:02
-
11:45
-
11:44
-
11:41
-
11:35
-
11:25
-
10:51
-
10:21
-
09:29
-
09:19
-
08:53
-
00:39
-
00:04
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:47
-
23:35
-
23:11
-
22:56
-
22:41
-
22:14
-
21:48
-
21:41
-
21:20
-
21:05
-
20:51
-
20:38
Партнерский контент