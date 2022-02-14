«Товарищ по команде. Друг. Кровь. Навсегда». Худобин — о завершившем карьеру Туукке Раске

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин высказался о завершившем карьеру Туукке Раске, партнёре россиянина по «Бостон Брюинз» с 2011 по 2013, а также с 2016 по 2018 годы.
«Ти, я задержался, потому что до сих пор не могу поверить. Ты научил меня улыбаться. Дело не в хоккее. С тобой всегда было весело играть. Я знаю, что сейчас ты начинаешь новое замечательное путешествие — всякий раз, когда у тебя возникнут проблемы, звони мне, если будет нужна помощь.
Что касается Зала славы НХЛ, то я надеюсь, что они позвонят мне раньше, потому что им нужно многое рассказать о тебе. Люблю тебя, люблю твою семью! Товарищ по команде. Друг. Кровь. Навсегда», — написал Худобин в «Инстаграме».
Напомним, Раск выступал за «Бостон» с 2007 по 2021 годы, а также провёл четыре встречи в 2022 году. Финский голкипер вместе с клубом выиграл Кубок Стэнли 2011 года, а также стал обладателем «Везина Трофи» в 2014 году. Также в составе национальной сборной Раск выиграл бронзовые медали Олимпийских игр — 2014.
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