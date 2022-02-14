Часы, ведущие обратный отсчёт до МЧМ-2023, сломались во второй раз за месяц

Электронные часы, ведущие обратный отсчёт до начала молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске, работают с неполадками.



Как сообщает «НДН.Инфо», часы зависли на отметке 320 дней, а на сегодняшний день (14 февраля 2022 года) до начала турнира осталось 315 дней. Ранее проблемы в работе устройства обнаружились 6 февраля, после чего была заменена электронная плата.



«В часах установлен специальный датчик, который получает сигнал со спутника для синхронизации времени. Технический сбой не влияет на актуальное время, оставшееся до старта молодёжного чемпионата мира, транслируемое на часах обратного отсчёта», — пояснил генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев.



Часы обратного отсчёта до старта турнира были запущены 26 декабря 2021 года. Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске.