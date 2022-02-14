«На месте арен могут возвести небоскрёбы». Чешский тренер — о хоккее в Китае после ОИ-2022

Чешский тренер Томаш Черник, ранее работавший с китайскими юниорами, поделился мнением, что ждёт хоккей в Китае по окончании Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«За 4,5 года я увидел прогресс, особенно в количестве игроков. В Пекине, ставшем центром китайского хоккея, возросло число игроков и арен. Правительство потратило много денег, возросла конкуренция. Также вырос и уровень мастерства хоккеистов, но они не успели подготовиться к Олимпиаде.



Мы пытались изменить их менталитет, приблизить их к той системе, которая существует в Европе или Канаде, но это большой бизнес. У клубов здесь есть владельцы, ими руководят как частными компаниями. Это очень дорогой вид спорта, и только богатые семьи могут себе позволить занятия. И это нам изменить не удалось. Игроки сосредоточены только на себе, а выступления команды их не слишком волнуют.



Взрослого хоккея тут почти нет. Те игроки, у которых что-то получается, стараются уехать в Канаду или США. Чемпионат Китая проводится раз в год, когда хоккеисты возвращаются из-за рубежа и делятся на команды в зависимости от округа.



Что ждёт дальше хоккей в Китае? Вопрос в том, не будет ли он умирать так же, как в Японии после Игр в Нагано в 1998 году. Государство может перестать его поддерживать, снести арены, на их месте возвести небоскрёбы. Так что с хоккеем может быть покончено – такая вероятность есть», – цитирует Черника Hokej.cz.