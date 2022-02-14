Фридман: форвард «Монреаля» Тоффоли может стать игроком «Калгари»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли может сменить клуб, сообщает в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.



Отмечается, что в игроке заинтересован «Калгари Флэймз».



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Тоффоли провёл 37 матчей за «Монреаль», в которых набрал 26 (9+17) очков при показателе полезности «-8». Всего 29-летний форвард провёл в НХЛ 614 игр и набрал 370 (182+188) баллов при общей полезности «+74».



«Монреаль» в настоящий момент располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 48 проведённых встреч. Напомним, «Канадиенс» являются финалистами последнего розыгрыша Кубка Стэнли — 2021, в решающей серии канадский клуб уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).