Фридман: форвард «Монреаля» Тоффоли может стать игроком «Калгари»
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли может сменить клуб, сообщает в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.
Отмечается, что в игроке заинтересован «Калгари Флэймз».
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Тоффоли провёл 37 матчей за «Монреаль», в которых набрал 26 (9+17) очков при показателе полезности «-8». Всего 29-летний форвард провёл в НХЛ 614 игр и набрал 370 (182+188) баллов при общей полезности «+74».
«Монреаль» в настоящий момент располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 48 проведённых встреч. Напомним, «Канадиенс» являются финалистами последнего розыгрыша Кубка Стэнли — 2021, в решающей серии канадский клуб уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).
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