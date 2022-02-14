«Он входит в шестёрку лучших форвардов НХЛ». Генменеджер «Калгари» — о Тоффоли

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал обмен нападающего Тайлера Тоффоли из «Монреаль Канадиенс».



«Мы рады, что Тайлер переходит к нам. Он обладатель Кубка Стэнли и, на мой взгляд, входит в шестёрку лучших нападающих НХЛ. Он — надёжный форвард.



Тоффоли способен проявить себя в любом аспекте: игра 5 на 5, в большинстве, серия буллитов. Учитывая его карьеру, он станет отличным дополнением к нашей команде, я думаю, так что сегодня отличный день», – приводит слова Треливинга официальный сайт НХЛ.



«Калгари» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 58 баллов после 45 проведённых встреч. В следующем матче «Флэймз» сыграют дома с «Коламбус Блю Джекетс» (16 февраля, 5:00 мск).