Айкел дебютирует за «Вегас» в игре с «Колорадо», Стоун переведён в список травмированных

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон рассказал о переводе капитана клуба Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных для того, чтобы освободить место под потолком зарплат для Джека Айкела.



«Наш главный приоритет – здоровье Марка. Он сейчас явно не в том состоянии, которое поспособствует нам, в котором хотела бы его видеть наша команда.



Он наш капитан. Он бьётся за нашу команду, когда надевает форму. Нам будет его не хватать. Но в конечном счёте я верю, что мы поступаем правильно.



Ожидание Айкела было долгим, но стоило того. Джек возвращается в четверг», – приводит слова Маккриммона официальный сайт НХЛ.



Айкел сможет дебютировать за «Вегас» в четверг, 17 февраля, в матче с «Колорадо Эвеланш». Встреча начнётся в 6:00 мск.