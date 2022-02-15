Айкел дебютирует за «Вегас» в игре с «Колорадо», Стоун переведён в список травмированных

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон рассказал о переводе капитана клуба Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных для того, чтобы освободить место под потолком зарплат для Джека Айкела.
«Наш главный приоритет – здоровье Марка. Он сейчас явно не в том состоянии, которое поспособствует нам, в котором хотела бы его видеть наша команда.
Он наш капитан. Он бьётся за нашу команду, когда надевает форму. Нам будет его не хватать. Но в конечном счёте я верю, что мы поступаем правильно.
Ожидание Айкела было долгим, но стоило того. Джек возвращается в четверг», – приводит слова Маккриммона официальный сайт НХЛ.
Айкел сможет дебютировать за «Вегас» в четверг, 17 февраля, в матче с «Колорадо Эвеланш». Встреча начнётся в 6:00 мск.
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