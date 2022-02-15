Андрей Свечников признан первой российской звездой недели в НХЛ

Русскоязычная версия официального сайта НХЛ назвала тройку лучших российских хоккеистов недели.

Первое место занял нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, который набрал шесть очков в четырёх матчах.

Второе место занял форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Он стал вторым по результативности среди российских игроков, набрав 3 (1+2) очка в трёх матчах.

Третье место занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. В двух матчах он забросил шайбу и сделал результативную передачу, с коэффициентом полезности +4.

На данный момент «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции, набрав 67 очков. «Вашингтон», в свою очередь, занимает седьмое место на Востоке, набрав 61 очко. «Колорадо» единолично возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 72 очка.