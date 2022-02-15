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Капризов набрал 55-е очко в текущем сезоне, забив «Детройту»

Капризов набрал 55-е очко в текущем сезоне, забив «Детройту»
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На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Детройт Ред Уингз». Идёт второй период, хозяева ведут со счётом 3:2.

Гости забили два быстрых гола в начале матча, к концу первого периода «Миннесота» сравняла счёт благодаря дублю Мэтта Болди. На пятой минуте второго периода нападающий хозяев Кирилл Капризов вывел свою команду вперёд, голевую передачу оформил Матс Цукарелло.

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Россиянин набрал 55-е очко в текущем сезоне – на счету Капризова 21 заброшенная шайба и 34 голевых передачи. Форвард делит седьмое место в бомбардирской гонке НХЛ с Микко Рантаненом из «Колорадо Эвеланш» и Остоном Мэттьюсом из «Торонто Мейпл Лифс».

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