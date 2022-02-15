Два гола и передача Капрзова позволили «Миннесоте» победить «Детройт»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-ценр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.
Счёт в матче открыл Дилан Ларкин на 2-й минуте. Через 3 минут преимущество удвоил Густав Линдсьрём. Позже на 6-й минуте Мэтт Болди отыграл первую шайбу. А ещё через 3 минуты он оформил.На 25-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов забросил ещё одну шайбу для своей команды. На 39-й минуте Болди оформил хет-трик. На 49-й минуте спас Капризов. Лукач Рэйсонд на 50-й минуте закончил соревнование, как и Сэм Ганье. Потом Капризов забросил ещё одну шайбу.
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