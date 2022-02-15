Болди повторил рекорд Капризова в матче с «Детройтом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-ценр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:4.

Американский нападающий Мэтт Болди стал четвёртым, кому удалось оформить хет-трик в дебютном сезоне за «Уайлд». Кроме него, успеха добивались россиянин Кирилл Капризов, Рэму Питлик и Джастин Фонтэйна.

Счёт в матче открыл Дилан Ларкин на 2-й минуте. Через 3 минуты преимущество удвоил Густав Линдсьрём. Позже на 6-й минуте Мэтт Болди отыграл первую шайбу. А ещё через 3 минуты он оформил дубль. На 25-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов забросил ещё одну шайбу для своей команды. На 39-й минуте Болди оформил хет-трик. На 49-й минуте отдал пас на гол Капризов. Лукас Рэймонд на 50-й минуте отыграл ещё одну шайбу, после забил Сэм Ганье. Потом Капризов забросил ещё одну шайбу. Райан Хартман поставил точку в матче на 60-й минте.