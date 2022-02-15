Ткачук рассказал о самых интересных приметах Ягра

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук рассказал о самых интересных приметах чешского нападающего Яромира Ягра.
«У него было столько примет и суеверий, сколько я не видел ни у кого. Не знаю, могу ли я раскрывать все его секреты, но, например, он брал около 10 клюшек на каждую игру разной длины. Если не забивал одной, менял ее на другую, потом на третью, и так далее. Настоящее сумасшествие! На тренировках он никогда не застегивал ремешок на шлеме, а иногда и вовсе не надевал шлем. Это смотрелось эффектно, я обожал наблюдать за ним в такие моменты», – цитирует Ткачука официальная версия сайта НХЛ.
Чех выступает за команду «Кладно» из своего родного города. Ягр дебютировал за этот клуб в профессиональном хоккее в сезоне 1988/1989, а сейчас также является владельцем и президентом команды, выступающей в чешской Экстралиге.
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