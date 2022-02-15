Светлов: КХЛ дала шанс подтянуть хоккей Китаю. Если они не смогли — это не проблема лиги

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Много критики раздаётся в адрес капитана сборной Шипачёва? Согласен, лучший бомбардир КХЛ может действовать результативнее и ярче. Но московское „Динамо“ тактически играет иначе, чем сборная, в более атакующий хоккей, так что здесь дело ещё и в схеме. Это же касается и другого мастера — Гусева.



Посмотрите на лидеров нападения из сборной Чехии — Коваржа, Червенку и Крейчи. Те же Коварж и Червенка ещё лет пять-семь назад в КХЛ считались и звёздами, и ветеранами, но в сборной Чехии сегодня они, несмотря на возраст и тягучий стиль, ведут за собой. То же самое — Крейчи. Под таких мастеров нужно выстраивать тактику.



Знаете, меня сильно удивили слова защитника „Куньлуня“ и сборной Китая, который объяснил недавний разгром своей команды от студентов-американцев слабостью КХЛ. На мой взгляд, это обычный перевод стрелок, который потребовался после 0:8.



В регулярном чемпионате КХЛ „Куньлунь“ в последние годы не раз терпел разгромы, значит, дело не в лиге, а в клубной организации. Наоборот, КХЛ в этом олимпийском цикле дала китайскому хоккею отличный шанс подтянуть свой национальный хоккей. Если этим шансом не воспользовались ни клуб, ни сборная, это не проблема КХЛ.



На мой взгляд, в такой ситуации лучше поблагодарить КХЛ, а не списывать на неё свои грехи.



Слухи о проблемах КХЛ сильно преувеличены? Какие-то проблемы есть, но есть и реальность. А она такова, что, судя по всем котировкам, самые главные фавориты Пекина — сборные России и Финляндии, практически полностью сформированные из игроков КХЛ. Вывод понятен», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.