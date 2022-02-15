Сборная Дании по хоккею сравняла счёт в конце 2-го периода матча с Латвией на Олимпиаде

В эти минуты на стадионе «Укэсун Спортс-центр» в Пекине (Китай) в матче квалификационного раунда хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года встречаются хоккейные сборные Латвии и Дании. По окончании второго периода счёт ничейный — 2:2.



На 13-й минуте нападающий сборной Дании Мортен Поульсен открыл счёт в матче. На 17-й минуте нападающий Лаурис Дарзиньш сравнял счёт. На третьей минуте второго периода всё тот же Дарзиньш оформил дубль и вывел латвийскую команду вперёд.



На 37-й минуте Дания сравняла счёт, заброшенной шайбой отметился Юлиан Якобсен.



Напомним, победитель текущей встречи сыграет в четвертьфинале олимпийского турнира со сборной России в матче, который состоится в среду, 16 февраля.