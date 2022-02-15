Сборная Дании по хоккею одержала победу над Латвией в первом раунде плей-офф Олимпиады

Сборная Дании по хоккею одержала победу в матче квалификационного этапа на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Латвии со счётом 3:2 (1:1. 1:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».



В составе датской команды шайбы забросили Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен. У сборной Латвии дубль оформил форвард Лаурис Дарзиньш.



Сборная Дании станет соперником команды России в рамках четвертьфинальной встречи на Олимпийских играх. Матч состоится завтра, 16 февраля, стартовое вбрасывание — в 9:00 по московскому времени.



Полуфиналы олимпийского турнира пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля, финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).