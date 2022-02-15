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Сборная Дании по хоккею одержала победу над Латвией в первом раунде плей-офф Олимпиады

Сборная Дании по хоккею одержала победу над Латвией в первом раунде плей-офф Олимпиады
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Сборная Дании по хоккею одержала победу в матче квалификационного этапа на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Латвии со счётом 3:2 (1:1. 1:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе датской команды шайбы забросили Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен. У сборной Латвии дубль оформил форвард Лаурис Дарзиньш.

Сборная Дании станет соперником команды России в рамках четвертьфинальной встречи на Олимпийских играх. Матч состоится завтра, 16 февраля, стартовое вбрасывание — в 9:00 по московскому времени.

Полуфиналы олимпийского турнира пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля, финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Дания
Окончен
3 : 2
Латвия
1:0 Поульсен (Якобсен, Лассен) – 12:02' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Крастенбергс, Цибульскис) – 16:23' (5x5)   1:2 Дарзиньш (Балинскис, Крастенбергс) – 22:33' (5x4)   2:2 Якобсен (Мейер) – 36:57' (5x5)   3:2 Лауридсен (Бёдкер, Нильсен) – 41:45' (5x4)
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