Фетисов оценил соперника сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2022
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал выход сборной Дании в четвертьфинал Олимпиады — 2022, где она сыграет с командой России.
«Дания — интересная команда, мы с ней играли уже. Нужна дисциплина, терпение, лидеры должны начать давать результат. Думаю, всё будет нормально. Должны собраться? Уже дальше не собираться — неправильно. Пришло время собираться всем, это плей-офф», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, сборная Дании оказалась сильнее Латвии со счётом 3:2 в матче квалификационного раунда плей-офф. Встреча между датчанами и российской командой пройдёт завтра, 16 февраля. Начало — в 9:00 по московскому времени.
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