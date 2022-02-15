Борис Михайлов объяснил, как нужно сыграть России против Дании в четвертьфинале Олимпиады
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящем матче сборной России с командой Дании в рамках 1/4 финала Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай).
«Да, мы играли с Данией в группе, но это была первая игра. Датчане проявили себя с хорошей стороны. Моё мнение: сейчас они физически подсели. Были сложные игры, да и сыграли они больше.
Настрой у нашей команды должен быть самый боевой — всё-таки игры пошли на вылет. Данию мы должны обыгрывать. Всё будет зависеть от настроя команды: надо строго сыграть в обороне и результативно в атаке — в таком случае всё будет в порядке. Мы обязаны проходить датчан», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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