Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов объяснил, как нужно сыграть России против Дании в четвертьфинале Олимпиады

Борис Михайлов объяснил, как нужно сыграть России против Дании в четвертьфинале Олимпиады
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящем матче сборной России с командой Дании в рамках 1/4 финала Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай).

«Да, мы играли с Данией в группе, но это была первая игра. Датчане проявили себя с хорошей стороны. Моё мнение: сейчас они физически подсели. Были сложные игры, да и сыграли они больше.

Настрой у нашей команды должен быть самый боевой — всё-таки игры пошли на вылет. Данию мы должны обыгрывать. Всё будет зависеть от настроя команды: надо строго сыграть в обороне и результативно в атаке — в таком случае всё будет в порядке. Мы обязаны проходить датчан», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Россия узнала первого соперника в плей-офф! Наши снова будут биться с дерзким новичком ОИ Россия узнала первого соперника в плей-офф! Наши снова будут биться с дерзким новичком ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022