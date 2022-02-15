Форвард сборной Дании: если мы обыграем Россию, то это будет чудом на льду

Нападающий сборной Дании по хоккею Миккель Бедкер подвёл итоги встречи с Латвией (3:2) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), а также поделился ожиданиями от матча с Россией в 1/4 финала.



«Думаю, сегодня с Латвией была наша лучшая игра на турнире. Мы забили важные голы, ничего не позволили сделать сопернику в его зоне. Это большая победа для нас, мы вышли в четвертьфинал. Мы очень гордимся собой. Секрет нашего успеха в Пекине — командная игра, мы сильны своей системой. Когда мы получаем шансы, мы ими пользуемся. Мы делаем то, что требует тренерский штаб от нас.



Четвертьфинал с Россией? Шансы есть всегда, это спорт. Спорт — это весело. Россия здесь сильна, она всегда сильна. Но мы в первом матче доказали, что можем бороться на равных, создали немало проблем сопернику. Постараемся использовать свои шансы.



Если Дания обыграет Россию, будет ли это чудом на льду? Да, конечно», — передаёт слова Бедкера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.