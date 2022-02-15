Квят, подписавший контракт с командой G-Drive Racing, посетил тренировку «Авангарда»

Российский пилот Даниил Квят, подписавший контракт с командой G-Drive Racing, которая выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость, побывал на тренировке омского «Авангарда», пообщавшись с командой.



«Я правда люблю хоккей. Тяжёлый спорт. Рад познакомиться с командой, которая стала чемпионом в прошлом году.



Всем сил на плей-офф, всем удачи. Очень уважаю ваш спорт. Надеюсь, как-нибудь удастся в этом году выехать с вами на коньках», — сказал Квят в видео, опубликованном на YouTube-канале «Авангарда».

G-Drive Racing выступает в FIA WEC в категории LMP2 — ведущем классе гоночных прототипов для команд без поддержки автомобильных производителей.



27-летний российский пилот станет напарником австралийца Джеймса Аллена и австрийца Рене Биндера.