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Квят, подписавший контракт с командой G-Drive Racing, посетил тренировку «Авангарда»

Квят, подписавший контракт с командой G-Drive Racing, посетил тренировку «Авангарда»
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Российский пилот Даниил Квят, подписавший контракт с командой G-Drive Racing, которая выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость, побывал на тренировке омского «Авангарда», пообщавшись с командой.

«Я правда люблю хоккей. Тяжёлый спорт. Рад познакомиться с командой, которая стала чемпионом в прошлом году.

Всем сил на плей-офф, всем удачи. Очень уважаю ваш спорт. Надеюсь, как-нибудь удастся в этом году выехать с вами на коньках», — сказал Квят в видео, опубликованном на YouTube-канале «Авангарда».

G-Drive Racing выступает в FIA WEC в категории LMP2 — ведущем классе гоночных прототипов для команд без поддержки автомобильных производителей.

27-летний российский пилот станет напарником австралийца Джеймса Аллена и австрийца Рене Биндера.

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