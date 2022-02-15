Квят, подписавший контракт с командой G-Drive Racing, посетил тренировку «Авангарда»

Российский пилот Даниил Квят, подписавший контракт с командой G-Drive Racing, которая выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость, побывал на тренировке омского «Авангарда», пообщавшись с командой.
«Я правда люблю хоккей. Тяжёлый спорт. Рад познакомиться с командой, которая стала чемпионом в прошлом году.
Всем сил на плей-офф, всем удачи. Очень уважаю ваш спорт. Надеюсь, как-нибудь удастся в этом году выехать с вами на коньках», — сказал Квят в видео, опубликованном на YouTube-канале «Авангарда».
G-Drive Racing выступает в FIA WEC в категории LMP2 — ведущем классе гоночных прототипов для команд без поддержки автомобильных производителей.
27-летний российский пилот станет напарником австралийца Джеймса Аллена и австрийца Рене Биндера.
- 15 февраля 2022
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:36
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:56
-
09:50
-
09:43
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
08:58
-
08:52
-
08:35
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
07:59
-
07:48
-
07:24
-
07:20
-
06:54
-
05:29
-
04:58
-
02:37
-
00:25
-
00:00
- 14 февраля 2022
-
23:47