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«С ума сойти, как это круто». Форвард «Миннесоты» — о первом хет-трике в карьере

«С ума сойти, как это круто». Форвард «Миннесоты» — о первом хет-трике в карьере
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди поделился эмоциями от первого хет-трика в карьере, который он сделал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (7:4).

«С ума сойти, как это круто. Конечно, надо в полной мере насладиться этим моментом, но в то же время не хочется придавать этому слишком большое значение. Я стараюсь прибавлять каждый день, но сегодня у меня был действительно большой вечер», — приводит слова Болди официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в прошедшей встрече также дублем отметился российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка после 44 проведённых матчей.

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