«С ума сойти, как это круто». Форвард «Миннесоты» — о первом хет-трике в карьере

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди поделился эмоциями от первого хет-трика в карьере, который он сделал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (7:4).



«С ума сойти, как это круто. Конечно, надо в полной мере насладиться этим моментом, но в то же время не хочется придавать этому слишком большое значение. Я стараюсь прибавлять каждый день, но сегодня у меня был действительно большой вечер», — приводит слова Болди официальный сайт НХЛ.



Отметим, что в прошедшей встрече также дублем отметился российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов.



«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка после 44 проведённых матчей.