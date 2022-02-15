Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Миннесота Уайлд» дома обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:4. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов стал автором дубля, Мэтт Болди оформил хет-трик.

«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях крупно переиграл «Сиэтл Кракен» (6:2). Митчелл Марнер сумел заработать 3 (1+2) очка, Илья Михеев не отметился результативными действиями.

«Чикаго Блэкхоукс» в гостях одержал победу над «Виннипег Джетс». Патрик Кейн стал автором заброшенной шайбы, а также отдал голевую передачу.

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс» (3:0). Форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид стал автором заброшенной шайбы.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 69 очков после 47 матчей. Следом идёт «Тампа-Бэй Лайтнинг», отстающая от лидера на один балл при 48 сыгранных встречах. Замыкает тройку «Питтсбург Пингвинз», набравший одинаковое количество баллов с «молниями», но сыгравший на игру больше.



На Западе первую строчку сохраняет за собой «Колорадо Эвеланш», заработавший 72 балла за 46 игр. Второе место — у «Миннесоты Уайлд», набравшей 63 очка после 44 встреч. Третий — «Нэвшилл Предаторз», в активе которого 60 очков после 48 игр.