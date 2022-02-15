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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Миннесота Уайлд» дома обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:4. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов стал автором дубля, Мэтт Болди оформил хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Зайдер) – 01:27' (5x5)   0:2 Линдстрём (Бертуцци, Стаал) – 04:01' (5x5)   1:2 Болди (Фиала, Годро) – 05:29' (5x5)   2:2 Болди (Цуккарелло, Сперджен) – 08:04' (5x4)   3:2 Капризов (Цуккарелло) – 24:54' (5x5)   4:2 Болди (Сперджен, Цуккарелло) – 38:13' (5x4)   5:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 48:00' (5x4)   5:3 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 49:43' (5x4)   5:4 Ганье (Фаббри, Бертуцци) – 58:14' (6x5)   6:4 Капризов (Эрикссон Эк) – 59:11' (en)   7:4 Хартман (Годро) – 59:45' (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях крупно переиграл «Сиэтл Кракен» (6:2). Митчелл Марнер сумел заработать 3 (1+2) очка, Илья Михеев не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Керфут (Таварес, Лильегрен) – 03:56' (5x5)   1:1 Йернкрок (Эпплтон) – 09:05' (5x5)   1:2 Бантинг (Мэттьюс, Марнер) – 11:06' (5x5)   1:3 Каше (Бантинг, Спецца) – 14:03' (5x4)   1:4 Марнер (Нюландер, Мэттьюс) – 29:15' (5x4)   1:5 Кемпф (Марнер) – 43:37' (4x5)   2:5 Макканн (Джордано, Йернкрок) – 46:52' (5x4)   2:6 Маззин (Лильегрен, Нюландер) – 58:19' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» в гостях одержал победу над «Виннипег Джетс». Патрик Кейн стал автором заброшенной шайбы, а также отдал голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кейн (Дак, Маккейб) – 30:21' (5x5)   1:1 Шайфли (Шмидт, Хейнола) – 46:17' (5x5)   1:2 Дебринкэт (Дак) – 49:42' (5x5)   1:3 Хагель (Кейн, Флёри) – 59:04' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс» (3:0). Форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид стал автором заброшенной шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фёгеле (Райан, Бушар) – 06:05' (5x5)   0:2 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 07:10' (5x5)   0:3 Макдэвид (Бушар) – 41:50' (5x5)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 69 очков после 47 матчей. Следом идёт «Тампа-Бэй Лайтнинг», отстающая от лидера на один балл при 48 сыгранных встречах. Замыкает тройку «Питтсбург Пингвинз», набравший одинаковое количество баллов с «молниями», но сыгравший на игру больше.

На Западе первую строчку сохраняет за собой «Колорадо Эвеланш», заработавший 72 балла за 46 игр. Второе место — у «Миннесоты Уайлд», набравшей 63 очка после 44 встреч. Третий — «Нэвшилл Предаторз», в активе которого 60 очков после 48 игр.

Турнирная таблица НХЛ
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