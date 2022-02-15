Куликов: чем больше мы просим от Капризова, тем эффективнее он старается играть

Российский защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов поделился мнением об одноклубнике — форварде Кирилле Капризове, а также об игре команды в текущем сезоне НХЛ.



«Каждый гол имеет значение, и мы все вместе прикладываем усилия для победы. Но Кирилл знает, что ему нужно набирать очки в каждом матче, и он принимает этот вызов. Мне кажется, что чем больше мы просим от него, тем эффективнее и результативнее он старается играть.



Кирилл — настоящий боец, он любит соревноваться. Я вижу, что его ещё больше заводят те моменты, когда он начинает показывать более силовой и мощный хоккей. Или когда соперник начинает играть против него слишком жёстко. Он получает удовольствие от этого и как будто подпитывается этим. И также он получает дополнительную энергию от соперничества с другими игроками топ-уровня. В таких условиях он играет только лучше.



Мы выигрываем матчи, и это придаёт уверенность всем игрокам в команде. Да, иногда у нас случаются потери в составе, но в таком случае все мы стараемся сделать шаг вперёд. Мы всегда пытаемся играть в наш хоккей и поддерживаем друг друга. Неважно, кто выходит на меньшинство и т.д… Самое главное, что мы играем как единое целое», — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.