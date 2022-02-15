Россия — Дания на Олимпийских играх — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сборная России завтра, 16 февраля, проведёт свой матч в рамках 1/4 финала Олимпиады, встретившись с командой Дании.
Матч в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Начало матча запланировано на 09:00 по московскому времени.
Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. Сборная России на предварительном этапе уже встречалась с командой Дании, одержав победу со счётом 2:0.
В пятницу, 18 февраля, на хоккейном турнире Олимпиады пройдут полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10 мск).
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