Россия — Дания на Олимпийских играх — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сборная России завтра, 16 февраля, проведёт свой матч в рамках 1/4 финала Олимпиады, встретившись с командой Дании.



Матч в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Начало матча запланировано на 09:00 по московскому времени.



Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. Сборная России на предварительном этапе уже встречалась с командой Дании, одержав победу со счётом 2:0.



В пятницу, 18 февраля, на хоккейном турнире Олимпиады пройдут полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10 мск).