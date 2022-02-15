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Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов вплотную приблизился к Овечкину, Макдэвид — на 2-м месте

Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов вплотную приблизился к Овечкину, Макдэвид — на 2-м месте
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Сегодня, 13 февраля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей «Миннесота Уайлд» встречалась с «Детройт Ред Уингз» и одержала победу со счётом 7:4. Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов стал автором дубля, а также отдал голевую передачу.

Капризов набрал 58 922+36) баллов в текущем сезоне. Он сократил отставание от идущего на пятом месте соотечественника – форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (59 очков) – до одного балла.

Возглавляет гонку бомбардиров форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (65 очков), следом идёт его одноклубник — Коннор Макдэвид (64), забросивший шайбу в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (3:0). На третье место опустился нападающий «Флориды Пантерз» Джонатано Юбердо (63).

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