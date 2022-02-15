Нестеров: уровень Олимпиады определённо выше, чем в КХЛ. Игра с Данией не будет проходной

Защитник сборной России по хоккею Никита Нестеров поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Олимпийских игр с командой Дании, а также об игре россиян на турнире.
«Увидели два вида сборной России на Олимпиаде. Какая из этих команд настоящая? Обе сборные настоящие. То, что мы не могли реализовать много голевых моментов в первых двух играх, — это стечение обстоятельств. С чехами игра была открытой.
Команда часто удаляется. Как решить эту проблему? С этим бороться никак не надо. Достаточно того, чтобы каждый понимал необходимость держать себя в руках, контролировать дисциплину, не принимать глупых решений и играть на команду.
Никого не хотели видеть в 1/4 финала больше или меньше. Просто ждали своего соперника. Датчане выиграли, значит, сыграем с ними. За матчем наблюдали только в онлайне, следили за счётом.
Игроки сборной Латвии сказали, что датчане играют в антихоккей. Что значит антихоккей? Это их система — показывать закрытую игру. На Олимпиаде много таких команд. Мы тоже играли в закрытый хоккей.
Насколько ощущается разница между уровнями КХЛ и Олимпиады? Уровень здесь, определённо, выше, чем в КХЛ. На Олимпиаду приехали лучшие хоккеисты, которые могли сюда попасть. Здесь меньше времени на принятие решения. Приходится быстрее думать, отдавать пас или, если не получается, бросить шайбу в стекло.
Во-первых, нам нельзя терять шайбу в средней зоне. Датчане поджидают возможность провести контратаку. Нам надо доводить шайбу до чужих ворот и там на замахе уводить соперника. Соперник блокирует много бросков.
Первое большинство на турнире реализовали после моего броска. Как преодолевали эту проблему? Работали над этим. Не всё получалось. Где-то давали лишний пас, хотя надо больше бросать по воротам. После бросков соперник чаще бегает и, соответственно, больше устает, а в их структуре образуются дыры.
Вадим Шипачёв критиковал себя за плохую игру? Никакой депрессии по этому поводу у него нет. Но если он сам себя критикует, значит, считает это нужным. Вся команда играет по заданию тренерского штаба. Если сейчас у Вадима не идёт игра, значит, пойдёт в дальнейшем.
Насколько помогает сборной опыт Пхенчхана-2018? Мы не думаем о той Олимпиаде. Она уже в прошлом. Сейчас мы на новых Играх и концентрируемся только на сегодняшних матчах. Да, у нас в команде много молодых хоккеистов. Конечно, у них будет небольшая нервозность, но мы их поддерживаем.
У игроков сборной Дании суммарно опыт выступления в НХЛ очень большой. Это серьёзно? Мы уважаем каждого соперника. Игра с Данией не будет проходной. Сейчас начинается четвертьфинал, матчи на вылет. Всё серьёзно. Думаю, нас ждёт интересный и сложный матч. Конечно, тот опыт игр в НХЛ, который есть у соперника, сказывается.
Что друзья из НХЛ говорят о сборной России на Олимпиаде? Пока не было времени общаться с кем-то. После Игр спрошу, что они думают», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 15 февраля 2022
-
13:09
-
12:57
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:09
-
11:53
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:36
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:56
-
09:50
-
09:43
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
08:58
-
08:52
-
08:35
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
07:59
-
07:48
-
07:24
-
07:20