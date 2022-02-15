Нестеров: уровень Олимпиады определённо выше, чем в КХЛ. Игра с Данией не будет проходной

Защитник сборной России по хоккею Никита Нестеров поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Олимпийских игр с командой Дании, а также об игре россиян на турнире.



«Увидели два вида сборной России на Олимпиаде. Какая из этих команд настоящая? Обе сборные настоящие. То, что мы не могли реализовать много голевых моментов в первых двух играх, — это стечение обстоятельств. С чехами игра была открытой.



Команда часто удаляется. Как решить эту проблему? С этим бороться никак не надо. Достаточно того, чтобы каждый понимал необходимость держать себя в руках, контролировать дисциплину, не принимать глупых решений и играть на команду.



Никого не хотели видеть в 1/4 финала больше или меньше. Просто ждали своего соперника. Датчане выиграли, значит, сыграем с ними. За матчем наблюдали только в онлайне, следили за счётом.



Игроки сборной Латвии сказали, что датчане играют в антихоккей. Что значит антихоккей? Это их система — показывать закрытую игру. На Олимпиаде много таких команд. Мы тоже играли в закрытый хоккей.



Насколько ощущается разница между уровнями КХЛ и Олимпиады? Уровень здесь, определённо, выше, чем в КХЛ. На Олимпиаду приехали лучшие хоккеисты, которые могли сюда попасть. Здесь меньше времени на принятие решения. Приходится быстрее думать, отдавать пас или, если не получается, бросить шайбу в стекло.



Во-первых, нам нельзя терять шайбу в средней зоне. Датчане поджидают возможность провести контратаку. Нам надо доводить шайбу до чужих ворот и там на замахе уводить соперника. Соперник блокирует много бросков.



Первое большинство на турнире реализовали после моего броска. Как преодолевали эту проблему? Работали над этим. Не всё получалось. Где-то давали лишний пас, хотя надо больше бросать по воротам. После бросков соперник чаще бегает и, соответственно, больше устает, а в их структуре образуются дыры.



Вадим Шипачёв критиковал себя за плохую игру? Никакой депрессии по этому поводу у него нет. Но если он сам себя критикует, значит, считает это нужным. Вся команда играет по заданию тренерского штаба. Если сейчас у Вадима не идёт игра, значит, пойдёт в дальнейшем.



Насколько помогает сборной опыт Пхенчхана-2018? Мы не думаем о той Олимпиаде. Она уже в прошлом. Сейчас мы на новых Играх и концентрируемся только на сегодняшних матчах. Да, у нас в команде много молодых хоккеистов. Конечно, у них будет небольшая нервозность, но мы их поддерживаем.



У игроков сборной Дании суммарно опыт выступления в НХЛ очень большой. Это серьёзно? Мы уважаем каждого соперника. Игра с Данией не будет проходной. Сейчас начинается четвертьфинал, матчи на вылет. Всё серьёзно. Думаю, нас ждёт интересный и сложный матч. Конечно, тот опыт игр в НХЛ, который есть у соперника, сказывается.



Что друзья из НХЛ говорят о сборной России на Олимпиаде? Пока не было времени общаться с кем-то. После Игр спрошу, что они думают», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.