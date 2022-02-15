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Яковлев: от обороны с Данией точно действовать не будем. Нужно выходить и выигрывать

Яковлев: от обороны с Данией точно действовать не будем. Нужно выходить и выигрывать
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Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев поделился мнением об игре сборной, а также о предстоящем матче с Данией в рамках 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Что думаю о матче с Данией? Начинаются игры на вылет, что думать? Нужно выходить, играть и выигрывать, налаживать, показывать наш уровень, наш хоккей, в который мы можем и умеем играть.

Какие можно сделать выводы по первому матчу с Данией? Это хорошая команда, неплохо двигается, играет с желанием, с душой, самоотверженно. Хороший соперник нас завтра ждёт. Нужно наладить игру в неравных составах, это основное.

Есть понимание, что случилось с меньшинством в матче с Чехией? Есть, мы разобрали те моменты, которые нужно подтянуть. Ну и отдадим должное, у Чехии играют очень хорошие мастера.

Закрытого хоккея завтра точно не будет, от обороны мы действовать не будем. Думаю, выйдем и будем играть так, как мы умеем.

Какие сейчас кондиции? Нормальные, лично я себя хорошо чувствую. И тонус, и ритм, многие физически себя хорошо чувствуют. Думаю, те ребята, кто был недоволен своим состоянием, уже его подтянули. Кто-то отдохнул, кто-то позанимался. Уже нельзя будет ничего сказать по этому поводу. Готовы на 100%? На 100% готовы.

Перерыв в четыре дня не может пойти не на пользу? Свои плюсы и минусы в этом есть, но я считаю, плюсов больше. Мы отдохнули, восстановились, полноценно потренировались.

С кем-то сыграть больше – с Данией или Латвией? В латвийской сборной работает тренер по защитникам у нас с клубом. Поехал к ребятам чуть пораньше. А так не было предпочтений, с кем играть. Уже не до предпочтений.

У нас есть супер-легенды в истории хоккея – Фетисов, Ларионов, которые дважды выигрывали Олимпиаду. Что значит шанс стать двукратным? Два раза выигрывали только великие. Это мечта, с ней живём и сделаем всё, что от нас зависит, отдадим всё, чтобы добиться этой цели. Пока есть завтрашний матч, нужно преодолеть эту цель», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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