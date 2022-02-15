Швейцария имеет преимущество в две шайбы над Чехией после 2 периодов матча на Олимпиаде

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» продолжается матч в рамках квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр 2022 года, в котором встречаются сборные Чехии и Швейцарии. По окончании второго периода швейцарцы выигрывают со счётом 3:1.
Во втором периоде была заброшена одна шайба. На 30-й минуте в большинстве отличился форвард Денис Мальгин, ему ассистировали Сантери Алатало и Свен Андригетто.
Счёт в матче на 11-й минуте открыл чешский защитник Лукаш Клок. На 15-й минуте ответную шайбу забросил 38-летний форвард Андрес Амбюль. Через 13 секунд швейцарцы вышли вперёд, отличился Киллиан Мотте.
Напомним, ранее в четвертьфинал Олимпийских игр 2022 года вышли сборные Дании и Словакии, обыгравшие команды Латвии (3:2) и Германии (4:0) соответственно. Победитель матча между Швейцарией и Чехией сыграет в 1/4 финала с Финляндией.
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