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«Это выглядело пугающе». Хольм — об ударе локтем в голову от Гранлунда в игре с Финляндией

«Это выглядело пугающе». Хольм — об ударе локтем в голову от Гранлунда в игре с Финляндией
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Защитник сборной Швеции по хоккею Филип Хольм прокомментировал удар локтем в голову со стороны финского форварда Маркуса Гранлунда в матче команд (3:4, ОТ) на групповом этапе Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Ощущаю себя хорошо. Я чувствовал себя хорошо и после инцидента на льду, у меня не было никаких проблем. Вчера пошёл в спортзал, а сегодня полноценно тренировался, и мы смогли увидеть, как отреагирует организм.

Да, я видел этот момент потом, это выглядело немного пугающе. У меня было мало времени на раздумья в ту секунду. Я просто рад, что чувствую себя хорошо.

Гранлунд отправил мне СМС после матча и извинился. Он сказал, что это не было умышленно. Это хоккей, иногда приходится сталкиваться с такими вещами», — приводит слова Хольма SVT.

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