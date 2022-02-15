«Это выглядело пугающе». Хольм — об ударе локтем в голову от Гранлунда в игре с Финляндией

Защитник сборной Швеции по хоккею Филип Хольм прокомментировал удар локтем в голову со стороны финского форварда Маркуса Гранлунда в матче команд (3:4, ОТ) на групповом этапе Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Ощущаю себя хорошо. Я чувствовал себя хорошо и после инцидента на льду, у меня не было никаких проблем. Вчера пошёл в спортзал, а сегодня полноценно тренировался, и мы смогли увидеть, как отреагирует организм.
Да, я видел этот момент потом, это выглядело немного пугающе. У меня было мало времени на раздумья в ту секунду. Я просто рад, что чувствую себя хорошо.
Гранлунд отправил мне СМС после матча и извинился. Он сказал, что это не было умышленно. Это хоккей, иногда приходится сталкиваться с такими вещами», — приводит слова Хольма SVT.
- 15 февраля 2022
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