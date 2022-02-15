Эвасон: Капризова не волнует его статистика или игровое время, он думает о победе
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о российском нападающем клуба Кирилле Капризове.
«Я думаю, что сейчас Кирилл в первую очередь думает о победе. Его не особо волнует его статистика или игровое время. Иногда я вижу, как другие ребята стараются побыстрее уйти со льда, чтобы он получил больше времени. И я это понимаю.
Мы несколько раз говорили с ним об этом. Я принимаю решения, исходя из того, что может принести команде в настоящий момент больше пользы. И он меня понимает», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате «Миннесота» занимает второе место в таблице Восточной конференции и Центрального дивизиона, набрав 63 балла после 44 встреч.
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