«Играть ещё 14 лет? Нет, спасибо». Овечкин — о повторении многолетней карьеры Ягра

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал многолетнюю игровую карьеру чешского форварда Яромира Ягра, которому сегодня, 15 февраля, исполнилось 50 лет.



«Играть ещё 14 лет? Нет, спасибо. Ягр, конечно, особенный. Легенда. Если бы он до сих пор играл в НХЛ, то был бы как минимум вторым по голам после Гретцки. Но по этому поводу мы можем только гадать», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.



Всего на счету Ягра 1733 матча в НХЛ, в которых он набрал 1921 (766+1115) балл при общей полезности «+322». Чех занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, Овечкин — четвёртый с 759 голами. Ягр становился обладателем Кубка Стэнли в 1991 и 1992 годах в составе «Питтсбург Пингвинз».