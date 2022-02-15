«Мы очень разочарованы, могли бы добиться большего». Червенка — о вылете Чехии с Олимпиады

Нападающий сборной Чехии по хоккею Роман Червенка поделился эмоциями от вылета команды с Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) после поражения в матче со Швейцарией (2:4).



«Мы очень разочарованы, эта команда могла бы добиться большего. Для меня это омрачается ещё и тем, что неизвестно, будет ли у меня ещё один шанс на победу. Но я пока ничего не скажу о завершении карьеры в сборной», — приводит слова Червенки твиттер-аккаунт Федерации хоккея Чехии.



Отметим, что сборная Чехии впервые с момента введения стадии плей-офф (с 1992 года) не попала в четвертьфинал Олимпийских игр. Ранее худшим результатом чехов был вылет в четвертьфинале на Играх в 1994, 2002, 2010, 2014 годах. Единственный раз Чехия выигрывала Олимпиаду в 1998 году.