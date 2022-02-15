Терещенко: Шипачёву нужно быть лидером сборной России и вести её за собой — пока этого нет

Трёхкратный чемпион мира и экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о предстоящей встрече сборных России и Дании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«В прошлый раз мы уверенно обыграли датчан. Но надо улучшать игру — забивать и не пропускать. Я хочу, чтобы они выиграли в четвертьфинале и всё. Мне без разницы, как они сыграют — в оборонительный хоккей или атакующий. Пока мне, мягко говоря, не нравится, как выступает наша сборная. Была бы некая солидность — другой вопрос.
Повезло ли с соперником? Мы для этого и выиграли группу, чтобы попался лёгкий соперник в плей-офф. Для нас сейчас каждый соперник сложный — не только Дания.
Жду улучшения игры персонально от Вадима Шипачёва, мы от него хотели видеть другой уровень выступлений. Ему нужно быть лидером сборной и вести её за собой — пока этого нет», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 15 февраля 2022
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