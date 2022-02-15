Игрок сборной Дании — о матче с Россией: четвертьфинал — подходящее время, чтобы отомстить

Защитник мужской сборной Дании по хоккею Оливер Лауридсен поделился ожиданиями от четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), который скандинавы проведут с командой России.
«Это первая Олимпиада для сборной Дании, и наши ожидания перед турниром были, я бы сказал, весьма скромными. Но мы прибавляем в ходе турнира, только встреча с латвийцами по качеству не особо нам удалась. Мы верим в себя.
В матче группового этапа со сборной России мы играли здорово, нам не хватило чуть-чуть, чтобы отнять очки у россиян. Думаю, нам нужно будет сыграть так же. Да, сборная России — это единственная команда, обыгравшая нас здесь. Думаю, четвертьфинал — подходящее время, чтобы отомстить.
С Латвией мы действительно играли не так уж и здорово, но это показывает, насколько сильный турнир мы проводим — если способны победить даже в такой ситуации», — приводит слова Лауридсена «РИА Новости Спорт».
- 15 февраля 2022
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