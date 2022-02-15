Вратарь сборной Чехии — о вылете с Олимпиады: золотое поколение ушло. Мы уже не фавориты

Голкипер мужской сборной Чехии по хоккею Шимон Грубец прокомментировал поражение в матче квалификационного раунда Олимпийских игр 2022 года со Швейцарией (2:4).



«Мы уже не та хоккейная держава, которая была 10 лет назад. Золотое поколение ушло. Мы должны быть скромнее. Конечно, мы по-прежнему хотим побеждать, но мы уже не фавориты. Предыдущие успехи сборной формировали нас. Благодаря им мы начали играть в хоккей. Но теперь мы должны начать всё заново.



Верили ли мы, что можем выиграть медаль для Чехии? Каждая сборная привезла на турнир настолько сильную команду, насколько могла. У швейцарцев отличная команда, и улучшения в их игре были лишь вопросом времени. Они финишировали последними в группе, но это ничего не означало. Думаю, они были фаворитами против нас», — приводит слова Грубеца Hokej.cz.

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