Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь сборной Чехии — о вылете с Олимпиады: золотое поколение ушло. Мы уже не фавориты

Вратарь сборной Чехии — о вылете с Олимпиады: золотое поколение ушло. Мы уже не фавориты
Комментарии

Голкипер мужской сборной Чехии по хоккею Шимон Грубец прокомментировал поражение в матче квалификационного раунда Олимпийских игр 2022 года со Швейцарией (2:4).

«Мы уже не та хоккейная держава, которая была 10 лет назад. Золотое поколение ушло. Мы должны быть скромнее. Конечно, мы по-прежнему хотим побеждать, но мы уже не фавориты. Предыдущие успехи сборной формировали нас. Благодаря им мы начали играть в хоккей. Но теперь мы должны начать всё заново.

Верили ли мы, что можем выиграть медаль для Чехии? Каждая сборная привезла на турнир настолько сильную команду, насколько могла. У швейцарцев отличная команда, и улучшения в их игре были лишь вопросом времени. Они финишировали последними в группе, но это ничего не означало. Думаю, они были фаворитами против нас», — приводит слова Грубеца Hokej.cz.

Новость по теме
Стали известны все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпийских играх в Пекине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022