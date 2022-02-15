Фетисов: Валиева — самая талантливая спортсменка в истории фигурного катания

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой. Она заняла первое место в короткой программе на Олимпийский играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Читаю новости — радует. Я переживаю за нашу девушку с самого начала этой истории, понимаю её психологическое состояние. Могу сказать, что она, наверное, самая талантливая спортсменка в истории фигурного катания одиночного, обладает крутым характером. Преодолеть такие истории могут только сильные люди, поэтому я вдвойне рад за Камилу. Понимаю, через что ей приходится проходить. Надеюсь, что она так же успешно выступит в произвольной программе и завоюет золото», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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