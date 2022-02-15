50-летний Яромир Ягр ответил на вопрос, почему продолжает спортивную карьеру

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, которому исполнилось 50 лет, ответил на вопрос, почему продолжает профессиональную спортивную карьеру.

«Не думаю, что современная НХЛ для меня. Игра сильно изменилась. Сейчас она, на мой взгляд, больше похожа на баскетбол, чем на хоккей. Сейчас намного больше катания, намного меньше физической борьбы. А это то, что я любил: повозиться у бортов, остаться с защитником один на один… Я много и упорно тренировался не для того, чтобы стать быстрее, а для того, чтобы стать сильнее. Другими словами, я просто привык к другому хоккею. Понимаю, что фанатам современная игра нравится, она динамична, в ней больше голов, больше красоты. Но я люблю более жёсткий хоккей.



Что держит меня в хоккее на пороге 50-летия? Когда меня об этом спрашивают журналисты, я задаю им встречный вопрос: «А вы любили когда-нибудь?» Если да, то вы понимаете, как тяжело отказаться от любимого дела. Я отдал жизнь хоккею и продолжаю его любить. Поэтому и играю», — приводит слов Ягра официальный сайт НХЛ на русском языке.