Капризов рассказал, почему был выбран на драфте НХЛ лишь в пятом раунде

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос, почему был выбран на драфте НХЛ так низко.

«Не знаю. Наверное, не особо впечатлил генеральных менеджеров или скаутов в НХЛ. Как-то так», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, российский нападающий был выбран «Миннесотой Уайлд» на драфте в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером.

В текущем сезоне Капризов принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Наицональной хоккейной лиги, в которых забросил 22 шайбы и отдал 36 результативных передач, суммарно набрав 58 (22+36) очков. Он сократил отставание от идущего на пятом месте соотечественника – форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (60 очков) – до двух баллов.