«Без русских в команде было время поучить». Капризов — о своём уровне английского языка

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как его дела с английским языком в текущем сезоне.



«Разговариваю ли? Чуть-чуть. Маленько. В этом сезоне стало полегче разговаривать, потому что второй год. В первый год было обидно, потому что без русских в команде. Было время поучить (смеётся)», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в текущем сезоне Капризов принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Наицональной хоккейной лиги, в которых забросил 22 шайбы и отдал 36 результативных передач, суммарно набрав 58 (22+36) очков. Он сократил отставание от идущего на пятом месте соотечественника – форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (60 очков) – до двух баллов.

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