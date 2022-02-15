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Ковалёв — о вылете с Олимпиады: сборная Китая показала достойную игру, мы бились до конца

Ковалёв — о вылете с Олимпиады: сборная Китая показала достойную игру, мы бились до конца
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Тренер мужской сборной Китая по хоккею Алексей Ковалёв прокомментировал выступление команды на домашних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Хозяева турнира разгромно проиграли Канаде (2:7) и вылетели в квалификационном раунде.

«Если бы использовали свои моменты в начале, то игра иначе бы тогда сложилась. Было достаточно моментов: и буллит надо было забивать, и другие шансы реализовывать. Забей пару голов — и можно было бы откидываться, играть в обороне. В целом хорошие чувства от Олимпиады. Мы показали достойную игру, бились до конца. Игроком, конечно, интереснее участвовать, чем тренером. Что будет дальше, пока не знаем. Или в Москву полетим, и оттуда уже все разлетятся по домам. Или из Китая получится улететь», — цитирует Ковалёва «РИА Новости Спорт».

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